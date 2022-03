Publicado 09/03/2022 00:00

O Rio poderá voltar a ser parte importante do mercado financeiro. Conversas com executivos da bolsa de valores de Nova York para negociar a abertura de um escritório da Nasdaq na capital fluminense parecem fluir e, se concretizar, trará uma força a mais para o cenário econômico do estado.

A guerra entre Rússia e Ucrânia em breve irá pesar no bolso de todos. O combustível, que já é um grande vilão, deverá ser o primeiro impacto. Importante ter planejamento, plano B e artimanhas para sobreviver financeiramente.