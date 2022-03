Imagens dos bilhetes da nova "Raspadinha Animal" que será lançada amanhã, quarta-feira(09/03), pelo governo do Rio - Foto: Divulgação / Loteria do Estado do Rio (Loterj)

Publicado 08/03/2022 18:40 | Atualizado 08/03/2022 21:10

Rio - O Governo do Estado vai lançar, nesta quarta-feira (09) no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, a 'Raspadinha Animal'. O objetivo da premiação é ajudar projetos de proteção animal, através do RioSolidario. De acordo com a Loteria do estado do Rio (Loterj), a tiragem será de 400 mil bilhetes, vendidos a R$ 2 a unidade e serão mais de R$ 440 mil em prêmios, além de 20 valores de R$ 5 mil, como prêmios principais.



Serão mais de 10 mil pontos de vendas em todo o estado. A raspadinha é uma iniciativa do secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal, por meio de uma parceria com a Loterj e o RioSolidario.



"Idealizamos a raspadinha como uma forma de atingir um público que ama os animais e que poderá, além de ajudar a causa, também se divertir e ganhar prêmios," disse o secretário.



Segundo Otavio Bastos Cunha, presidente da Loterj, essa é apenas a primeira fase do projeto, entre outras ações para inclusão da assistência aos pets do Rio de Janeiro no radar da loteria. Ele explicou ainda que, toda renda proveniente da “'aspadinha Animal', será doada para o RioSolidario



A primeira-dama do Rio, Analine Castro, disse que o RioSolidario, está cada vez "mais unido, dialogando e mobilizando a solidariedade com projetos sociais que cuidam de quem precisa".



Homenagem

Durante o evento de lançamento da 'Raspadinha Animal', o secretário de estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, fez uma homenagem ao procurador geral do estado, Bruno Dubeux.



No início do ano, quando o procurador passava de carro pela Ponte Rio-Niterói, se deparou com um cachorro de porte pequeno, vira-lata, aproximadamente um ano de idade, no meio da ponte. Ele parou o carro e resgatou o animal, adotando-o e dando o nome de ‘Olé’. O animal, após castrado, foi cadastrado no programa RJ PET do Governo do Estado, que informou que já realizou 100 mil castrações.