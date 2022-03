Clínicas de estética passam por fiscalização do Procon-Rj e são autuadas - Divulgação

Clínicas de estética passam por fiscalização do Procon-Rj e são autuadasDivulgação

Publicado 08/03/2022 18:17

Rio - Clínicas de estética localizadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foram alvos do Procon-RJ nesta terça-feira (8). A fiscalização ocorreu em seis estabelecimentos, cinco deles foram autuados e dois interditados. A ação faz parte da segunda fase da operação Afrodite, em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon).

De acordo com o Procon-RJ, na Simone Neves Beauty, os agentes encontraram enzimas de emagrecimento sem o registro da Anvisa, que podem afetar a saúde e a segurança do consumidor. Além disso, não foi apresentado o documento de responsabilidade técnica da clínica.

Os fiscais identificaram ainda neste estabelecimento mais de 11kg e cerca de 11 litros de produtos vencidos ou sem especificação, como por exemplo: cremes e loções diversas, esfoliantes, gel, sais, redutores corporais, óleos, argilas e protetores solares. Os itens foram apreendidos pela Decon, o local foi interditado e a proprietária e a esteticista foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos.

Marr Centro de Estética foi o outro estabelecimento interditado durante a operação. O local não possui licença do órgão sanitário, nem certificado de responsável técnico, apesar de realizar aplicação de botox e preenchimento.

No Studio Mayara Rodrigues, os agentes também encontraram produtos vencidos ou sem especificação, como máscaras faciais e argilas utilizadas em tratamentos estéticos. O mesmo aconteceu na Estética Center, onde toxina botulínica, ácido hialurônico, cremes e óleos essenciais com validade expirada também foram identificados, assim como agulhas de acupuntura, lâminas e outros itens sem especificação.

A ALC Clínica não apresentou alvará de funcionamento vigente e foi autuada. O único estabelecimento que não apresentou irregularidades foi a Aline Lopes Estética.

Procuradas pelo O DIA, as clínicas explicaram sobre os problemas encontrados. Em nota, Mayara Rodrigues disse que "Na verdade, o Procon-RJ não encontrou produtos vencidos, apenas embalagens que estavam sendo utilizadas para depósito refil, tal fato já foi esclarecido por meio de defesa a autuação".

O estabelecimento afirmou ainda que não utiliza produtos vencidos. “Quanto à falta de especificação dos produtos, também não procede. Todos os nossos produtos são comprados com nota fiscal.”

A ALC Clínica informou que estava com alvará provisório vencido, mas que o contador do estabelecimento entrou com processo para adquirir o documento definitivo.

A Marr Centro de Estética ainda não se manifestou.