Operação em Três Rios e região, realizada pela Polícia Militar, visa o combate à venda ilegal de gás de cozinha. - Foto: Divulgação / PMERJ

Operação em Três Rios e região, realizada pela Polícia Militar, visa o combate à venda ilegal de gás de cozinha. Foto: Divulgação / PMERJ

Publicado 08/03/2022 16:19

Rio - Policiais do 38º BPM (Três Rios) e do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizam, nesta terça-feira (8), uma operação para combater o comércio ilegal de gás e ocupação irreegular do solo em Três Rios e mais quatro cidades do interior do estado. Até Às 16h, 11 pessoas foram presas. O nome dos detidos não foi divulgado pela Polícia Militar.



De acordo com a corporação, a ação acontece simultaneamente nas cidades de Três Rios, Paraíba, Levy Gasparian, Sapucaia e Areal. A PM reforçou ainda "que a ocorrência está em andamento e que até o momento, 11 pessoas foram conduzidas para a delegacia".