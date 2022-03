Se aprovada em segunda discussão, semana acontecerá sempre a partir do dia 1º de fevereiro - Divulgação

Publicado 08/03/2022 18:28

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, a criação de uma semana dedicada à prevenção da gravidez na adolescência. Aprovado em primeira discussão pelos deputados, o evento fará parte do calendário oficial do Estado do Rio e fica com data definida para todo dia 1º de fevereiro. De autoria da deputada Rosane Félix (PSD), o Projeto de Lei 1.822/20 que cria a semana ainda precisa passar por uma segunda discussão no plenário.

"A gravidez na adolescência envolve questões físicas, emocionais e sociais. Mães adolescentes são mais vulneráveis à pobreza e à exclusão, e sua saúde é mais frágil. As complicações durante a gravidez e o parto estão liderando as causas de morte entre adolescentes", justificou Rosane, que é presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso na Alerj.

De acordo com o PL, o evento estará marcado sempre para a primeira semana de fevereiro, a partir do dia 1º. A votação do projeto faz parte de uma sessão plenária com pautas e projetos exclusivamente destinados á proteção e valorização das mulheres no Rio. A sessão, inclusive, foi presidida pela deputada Tia Ju (REP).

Segundo dados do censo demográfico do IBGE, de 2010, adolescentes e jovens brasileira, com idade entre 15 e 19 anos, que tiveram filhos, são minoria no mercado de trabalho e nas escolas, em relação àquelas que nunca foram mães. Isso significa que essas meninas ficam mais vulneráveis que as demais à pobreza e à exclusão. Além disso, nessa faixa etária, essas adolescente e jovens tem maiores chances de ter complicações no parto, sendo esse tipo de problema uma das principais causas de morte entre meninas.