Publicado 08/03/2022 17:13 | Atualizado 08/03/2022 17:14

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (8), 2.017.580 casos confirmados e 72.014 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.710 novos casos e 37 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,57%.

Entre os casos confirmados, 1.933.618 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 22,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 10%.

Colégios manterão o uso de máscaras



O Colégio Pedro II informou, nesta terça-feira, que manterá a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de suas unidades . Mesmo que o município tenha publicado decreto flexibilizando a utilização do item, a instituição federal afirma que até que haja uma nova deliberação da reitoria ou do Conselho Superior (Consup), a regra definida na volta às aulas, no início de fevereiro, segue valendo. A decisão foi a mesma tomada pela direção do Cefet-RJ.

"Como Autarquia Federal, o Colégio Pedro II é equiparado aos Institutos Federais, e assim como, as Universidades Federais, goza de autonomia administrativa. As últimas deliberações do Conselho Superior sobre o tema estabelecem como obrigatório o uso de máscara para entrada na Instituição, bem como, em todas as suas dependências. Até que tenhamos novas deliberações da Reitoria e/ou do Consup, será cumprida a normatização estabelecida", definiu a instituição.

As unidades do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) também seguem cobrando o uso de máscaras. Segundo a instituição, a orientação para uso do item nas dependências da instituição está mantida, em todas as dependências, por recomendação do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus.

O mesmo vale para os alunos da Uerj. A universidade compartilhou, na noite desta segunda-feira (7), nota técnica confirmando que não seguiria com a Prefeitura do Rio no caminho da flexibilização do item de segurança pessoal. Segundo nota técnica da instituição, até que pelo menos 70% da população acima de 18 anos esteja com a dose de reforço da vacina contra a covid-19, a máscara segue sendo importante no combate à disseminação do vírus.