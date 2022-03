Servidores municipais reivindicam por recomposição salarial em frente a prédio da Prefeitura do Rio - Arquivo pessoal

Servidores municipais reivindicam por recomposição salarial em frente a prédio da Prefeitura do RioArquivo pessoal

Publicado 08/03/2022 16:00

Rio-Com faixas e cartazes, servidores da Prefeitura do Rio fizeram um protesto, no fim da manhã desta terça-feira (8), na Cidade Nova, Centro. No ato, os profissionais da saúde, da educação, da Comlurb, da Guarda Municipal, além de engenheiros e arquitetos, pediram recomposição salarial de 19,23%, referente às perdas salariais desde 2019.

Segundo Mônica Armada, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, os profissionais da categoria também pediram o restabelecimento do plano de cargos e salários da categoria. Ainda de acordo com ela, os servidores da saúde atuaram no atendimento durante a pandemia do coronavírus mesmo com salários baixos.

“Estamos tentando negociar com o prefeito Eduardo Paes, que sequer recebeu a comissão de representantes do ato unificado para um diálogo. A prefeitura nos ofereceu um percentual de reajuste de três por cento. É preciso valorizar os servidores”, opina Armada.

A representante dos profissionais da Saúde disse ainda que, durante o protesto, os portões da prefeitura foram fechados por guardas municipais:

“A PM também atuou com bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta em um protesto que teve, na sua maioria, a presença de servidoras em pleno Dia Internacional das Mulheres”.

Conforme Duda Quiroga, da coordenação do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe-RJ) , no governo do prefeito Eduardo Paes ainda não houve reajuste. Ela também informou que o vale alimentação da categoria, criado há 10 anos, que nunca teve reajuste com o valor de R$246,00.

“Alguns segmentos da Educação recebem abaixo do piso nacional, que é o caso das professoras adjuntas de educação infantil. Há uma série de questões que nos trazem para rua e para luta, mas infelizmente o prefeito segue sem receber as categorias de servidores municipais, em especial a Educação”, lamenta Quiroga.

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que trabalha para conceder o reajuste aos servidores ainda em 2022.

“A Prefeitura do Rio tem trabalhado na valorização do servidor municipal. Até o momento, o município conseguiu, com o equilíbrio das contas, pagar o mês de dezembro e o 13º salário de 2020, que foram deixados em aberto pela última administração; antecipar o salário para o 2º dia útil do mês; antecipar metade do 13º salário de 2021; retomar o Acordo de Resultados; retomar o programa Líderes Cariocas; retomar a gratificação Natalina e implementar o Plano de Cargos e Salários dos Administrativos. As demandas são justas e o direito à manifestação, legítimo”.

Procurada, a Polícia Militar não se manifestou a respeito da atuação dos policiais durante o protesto dos servidores.