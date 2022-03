Tomou posse nesta quarta-feira, após 87 anos, a primeira mulher como presidente da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a professora e pesquisadora Heloisa Helena Barboza - Foto: Divulgação / Uerj

Publicado 08/03/2022 20:49 | Atualizado 08/03/2022 21:04

Rio - O dia não poderia ser mais propício, tomou posse na manhã desta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a diretora da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora, pesquisadora e procuradora da justiça aposentada, Heloísa Helena Barboza, primeira mulher a ocupar a cadeira em 87 anos de história.

A cerimônia de investidura da professora Heloísa Helena Barboza e do professor Cleyson de Moraes Mello como vice-diretor aconteceu no Auditório Antônio Celso Alves Pereira, com um atraso de dois anos, por consequência da pandemia de Covid-19.

“Quis o destino que essa passagem de cargo ocorresse no Dia Internacional da Mulher, para uma mulher que possui um legado, que é referência para todos nós. Isso nos faz lembrar o quanto precisamos implementar políticas públicas que visem a igualdade de direitos”, afirmou Ricardo Lodi, reitor da Uerj.

Heloísa Barboza reforçou que as conquistas femininas se realizam diariamente. Por isso, se torna necessário comemorar as vitórias adquiridas. “Se há algo que acredito é na educação, pública, gratuita e de qualidade. Uma das finalidades da Faculdade de Direito é apontar soluções. Nós não só estamos criando soluções, como fazendo soluções”, disse a professora.

Na ocasião também foram homenageados o reitor da Uerj, Ricardo Lodi e o professor Ivan Garcia com uma placa comemorativa em função do trabalho realizado à frente da Faculdade de Direito, no período de 2016 a 2019. Lodi falou aos presentes: “Agradeço a todos por essa homenagem. Desde 1988 é no Direito que se resolvem as principais questões do Brasil. Não podemos deixar de lado nossa responsabilidade de continuar contribuindo com soluções para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro”, concluiu.