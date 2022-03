Na ação, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, um rádio comunicador e drogas - Polícia Militar / Divulgação Redes Sociais

Publicado 08/03/2022 15:33

Rio - Policiais militares trocaram tiros com um grupo de bandidos, na manhã desta terça-feira (8), em Japeri, na Baixada Fluminense, e, durante a ação, um dos suspeitos foi baleado e morreu. Segundo a PM, equipes do 24º BPM (Queimados) faziam patrulhamento de rotina na Rua Cometa, altura da comunidade do Guandu, quando os criminosos atiraram contra a viatura e houve confronto.



Após a troca de tiros, os militares encontraram um bandido ferido e o levaram à Policlínica Itália Franco, também em Japeri, mas ele não resistiu aos ferimentos. Na ação, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, um radiocomunicador e drogas ainda não contabilizadas.



O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri).