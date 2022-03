Wallace Pereira Barbosa, conhecido como "Safadinho", é apontado como chefe do Morro do Turano - Reprodução de vídeo

Publicado 09/03/2022 08:36 | Atualizado 09/03/2022 09:02

Rio - Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nesta terça-feira, Wallace Pereira Barbosa, conhecido como "Safadinho", no momento em que ele deixava um hospital particular no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, ele é apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Turano e estaria envolvido na morte do cirurgião plástico Cláudio Marsilli , durante o roubo do seu carro em outubro do ano passado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.





O criminoso era um dos líderes de uma facção criminosa que articulou a invasão ao Morro da Mineira, no Catumbi, em meados de 2020. A comunidade é dominada pela facção rival. No confronto, ocorreu a morte de Ana Cristina da Silva, baleada enquanto tentava proteger o filho, de 3 anos, do tiroteio. Há quase um ano, o Setor de Inteligência da unidade vinha fazendo trabalho de monitoramento e busca eletrônica pelo criminoso. "Safadinho" foi localizado após os agentes receberem informações de que o traficante estaria saindo de um hospital, na Tijuca. O homem havia apresentado documento falso para ser atendido.Segundo as investigações, foi com a permissão de "Safadinho" que o Morro do Turano se tornou um dos principais redutos de clonagem de veículos do Rio de Janeiro. No final de janeiro deste ano, outro envolvido nesta atividade criminosa, "Tio Comel", foi capturado . Ele seria o chefe de um grupo especializado em assaltos e clonagens de carros e estaria envolvido na morte do cirurgião plástico Cláudio Marsilli, durante o roubo do seu carro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.Contra "Safadinho" havia um mandado de prisão preventiva pendente por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo os agentes, o traficante, que pertence a facção Comando Vermelho (CV), possui extensa ficha criminal e também responde por homicídio.O criminoso era um dos líderes de uma facção criminosa que articulou a invasão ao Morro da Mineira, no Catumbi, em meados de 2020. A comunidade é dominada pela facção rival. No confronto, ocorreu a morte de Ana Cristina da Silva, baleada enquanto tentava proteger o filho, de 3 anos, do tiroteio.

Nesta terça-feira, a Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Turano com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aero-Móvel da PM (GAM).