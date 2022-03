Jhonatan Gomes Braga sumiu no dia 18 de fevereiro - Portal dos Procurados

Publicado 07/03/2022 10:02 | Atualizado 07/03/2022 12:27

Rio - O Portal dos Procurados divulgou neste último domingo (06) um cartaz para ajudar as investigações da 67ª DP (Guapimirim) a obter informações que possam levar aos suspeitos da morte do motorista de aplicativo, Jhonatan Gomes Braga, de 27 anos. O corpo dele foi encontrado no Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio, na tarde do último sábado. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teresópolis (IML), onde foi constatada a morte por traumatismo encefálico com fraturas no crânio.



De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi visto pela última vez no dia 18 de fevereiro, quando saiu de sua casa, no bairro do Sacramento, em São Gonçalo, para realizar um trabalho. Segundo os familiares, Jhonatan estava com o carro na oficina, por isso aceitou fazer um 'bico'.

No dia em que desapareceu, o jovem se despediu da esposa, das duas enteadas e do filho de 3 anos e saiu de moto em direção ao bairro de Santa Luzia, também em São Gonçalo, para prestar o serviço e não voltou para casa.