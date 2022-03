Lucas Ferreira Viana - Reprodução TV Globo

Publicado 07/03/2022 10:31 | Atualizado 07/03/2022 12:57

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foi acionada e socorreu Lucas ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas ele não resistiu e morreu na unidade.

Após testemunhas informarem sobre o crime, os PMs montaram um cerco e localizaram, na Rua da Quitanda, um homem e um adolescente - este, reconhecido como autor dos golpes em Lucas.

De acordo com testemunhas, Lucas teria reconhecido um grupo de homens como autores de um roubo uma semana antes e foi tirar satisfações. Depois, o jovem foi atacado com golpes de garrafas de vidro.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital, que já ouviu testemunhas. O homem permaneceu preso e o menor, apreendido. As investigações ainda estão em andamento.