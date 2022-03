Homem é morto durante discussão na Praça XV - Reprodução/Google Maps

Publicado 06/03/2022 16:13

Rio - Um homem, identificado como Lucas Ferreira Viana, de 27 anos, foi morto na madrugada deste domingo, na Praça XV, Centro do Rio, após ser golpeado com uma garrafa de vidro no pescoço durante uma discussão. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 5º BPM (Praça da Harmonia) foi acionada e socorreu Lucas ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas ele não resistiu e morreu na unidade.

Após testemunhas informarem sobre o crime, os PMs montaram um cerco e localizaram, na Rua da Quitanda, um homem e um adolescente - este, reconhecido como autor dos golpes na vítima.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital, que já ouviu testemunhas. O homem permaneceu preso e o menor, apreendido. As investigações ainda estão em andamento para identificar o motivação da briga.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Lucas.