Projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes a mulheres de baixa renda.Marcello Casal Jr/Agência Brasil

07/03/2022



Rio-Mulheres em situação de vulnerabilidade vão receber doações de absorventes higiênicos. A campanha Ciclo Solidário, da Prefeitura do Rio, será lançada amanhã, no Dia Internacional da Mulher, com a distribuição de 3.200 unidades - que já chegaram como doação ao município – para essa população de Acari. A região é uma as áreas de menor IDS (Índice de Desenvolvimento Social) da cidade, 0,526, de acordo com estudo do Instituto Pereira Passos baseado no Censo 2010 do IBGE. Acari está em 159º lugar num ranking de 166 bairros do Rio.

Pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social na base do Cadastro Único do governo federal mostra que existem no Rio, atualmente, 604.094 mulheres de 12 a 50 anos em situação de pobreza (renda mensal de R$ 105.01 a R$ 210,00) e de extrema pobreza (até R$ 105,00). Uma a cada cinco adolescentes e jovens brasileiras já perderam um dia de aula por não terem condições financeiras para comprar absorvente, segundo pesquisa realizada pela Associação Espro (Ensino Social Profissionalizante) entre setembro e outubro do ano passado, com 3.735 jovens com idade média de 19 anos. De acordo com o estudo, 11% delas deixou de ir trabalho algum dia por causa disso. E 35% já usou algum produto substituto como papel higiênico, panos/roupas velhas, algodão, pedaços de jornal.



As doações poderão ser feitas pela plataforma digital VoluntaRio e diretamente nos 47 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados pela capital fluminense. Pelo VoluntaRio qualquer cidadão, entidade, organização ou empresa pode consultar as demandas da população vulnerável naquele momento e escolher como quer doar. O endereço é https://prefeitura.rio/voluntario . Para consultar os endereços dos CRAS acesse: https://assistenciasocial.prefeitura.rio/cas/.