Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, aplica dose de reforço no secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, no Planetário da Gávea - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, aplica dose de reforço no secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, no Planetário da GáveaReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 07/03/2022 09:17 | Atualizado 07/03/2022 09:51

Rio - O programa Vacina na Escola, que leva os imunizantes infantis para as unidades da Rede Municipal de Educação com crianças de 5 a 11 anos, já vacinou 63 mil crianças desde o último dia 14, quando foi lançado. O número foi atualizado na manhã desta segunda-feira (7) pelo secretário de Educação Renan Ferreirinha em agenda com a imprensa no Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio.



"A gente pede que os pais levem ou autorizem as crianças a se vacinarem nas escolas. Todas as 1.307 unidades do Rio de Janeiro estarão recebendo a vacinação infantil mediante a chegada dessas doses na cidade do Rio", afirmou o secretário.



O 'Vacina na Escola' tem a meta de levar os imunizantes a todas as escolas municipais em 45 dias. "A gente acredita que vacinar é um ato de amor e a saída da pandemia", disse Ferreirinha. O secretário classificou a adesão dos responsáveis ao programa como muito boa. Caso os pais não possam ir à unidade, é possível autorizar a vacinação da criança na escola sem a presença do responsável. "Qualquer circunstância, nós iremos contornar e faremos de tudo para que essa criança possa ser vacinada", explicou.



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que a meta da pasta é vacinar 80% das crianças no Rio. O número ainda está em 63%. "Ainda é um número bem abaixo do que a gente espera. Por isso, estamos fazendo busca ativa com agentes de saúde e grupo de saúde na escola. Houve aumento de adesão com a iniciativa de vacinação na escola. Isso aumenta confiança e acesso", afirmou Soranz.

Busca ativa para volta à escola



Além da busca ativa para a vacinação das crianças, o secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, também comentou na manhã desta segunda-feira o lançamento da campanha "Bora pra Escola". A iniciativa busca atrair 5 mil alunos de volta à Rede Municipal de Educação e é uma parceria com os quatro grandes times de futebol do Rio: Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, além da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

"Queremos que todas as crianças estejam estudando. Ano passado havia 25 mil crianças em evasão escolar e começamos diversos esforços para resgatar essa garotada. Conseguimos resgatar 20 mil alunos de volta para sala de aula. Foi um grande passo, mas ainda temos 5 mil alunos afastados. Ninguém pode ficar pra trás. A gente fica esperançoso de que com os vídeos dos atletas, a gente vai conseguir chegar em todas as crianças", afirmou.



Durante o 2021,o trabalho de localização das crianças e convencimento das famílias sobre a importância da escola na vida delas foi feito por telefone, com ajuda dos Conselhos Escolares Comunitários (CEC), associações de moradores e até mesmo com carros de som percorrendo os bairros.