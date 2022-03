Pai e filho têm, cada um, cerca de 20 anotações por estelionato, organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro - Reprodução/TV Globo

Publicado 07/03/2022 08:31 | Atualizado 07/03/2022 08:45

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta segunda-feira (7), a operação Stop Loss contra uma quadrilha de estelionatários que aplicavam o golpe do empréstimo consignado em aposentados e servidores públicos. Agentes da 76ª DP (Niterói) pretendem cumprir sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Até o momento, cinco pessoas já foram presas.



De acordo com as investigações, os golpistas abriam empresas em nome próprio ou de laranjas e atraíam clientes oferecendo retornos vantajosos em investimentos no mercado financeiro. Os recursos eram obtidos por meio de empréstimos consignados feitos pelas vítimas com a orientação dos criminosos. Após os empréstimos, as vítimas ficavam com 10% do valor e transferiam 90% para contas bancárias indicadas pela empresa.

Para dar aparência de legalidade, as firmas emitiam um contrato de cessão de crédito e investimento em que se responsabilizavam em fazer as supostas operações no mercado financeiro para pagar todas as parcelas dos consignados. Como as operações eram inexistentes, depois do pagamento das primeiras parcelas, os estelionatários fechavam as portas das firmas e desapareciam com o dinheiro, deixando as dívidas dos empréstimos para as vítimas.

A distrital ainda descobriu que por trás de três empresas, estavam pai e filho. A ficha criminal de cada um tem cerca de 20 anotações por estelionato, organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Apesar do histórico, eles nunca haviam sido presos. Uma das empresas que fechou as portas, em setembro de 2021, tinha como sócia-administradora uma idosa, de 80 anos, acometida por um quadro de demência grave. Ela é tia de outro envolvido no esquema criminoso, que tirou proveito do estado de saúde da mulher para usá-la como laranja.