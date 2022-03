Secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, diz que em caso de novas variantes, medidas restritivas podem voltar - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 07/03/2022 12:10 | Atualizado 07/03/2022 12:30

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, defendeu nesta segunda-feira a suspensão das duas principais medidas restritivas em vigor na cidade: obrigatoriedade da máscara em ambiente fechado e o 'passaporte da vacina'. Soranz reconheceu que se houver surgimento de novas variantes, as medidas restritivas podem voltar. Mas segundo ele, não é necessário mantê-las no atual cenário epidemiológico favorável.



"Se tiver alguma nova variante, obviamente, a gente vai precisar rever essas flexibilizações. Sem nenhuma nova variante aparecendo, como não está acontecendo agora, sem nenhum cenário de aumento de casos, não faz sentido a gente manter todas as medidas"

Em agenda com a imprensa no Planetário da Gávea, Soranz argumentou que a capital apresenta a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia.

"A gente tem uma taxa de 0,51. É a menor desde que a covid-19 se instalou no Brasil. Considerando a taxa de transmissão, o baixo número de pessoas internadas por covid-19, só 0,9% das pessoas internadas. O índice de positividade dos testes vem caindo a cada dia. Neste momento, de cada 100 testes realizados, somente quatro são positivos", afirmou o secretário.

A secretaria realizou uma apresentação do cenário epidemiológico ao comitê, que é composto por doze pessoas, com integrantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Fiocruz, Uerj e UFRJ. "A secretaria já vem colocando que defende a desobrigação das medidas restritivas, considerando a alta cobertura vacinal. São 99% das pessoas acima de 12 anos com duas doses. 54% tomaram a dose de reforço. É muito difícil haver aumento de casos graves com alta cobertura vacinal", defendeu.