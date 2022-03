Renato Reyes - Reprodução Internet

Renato ReyesReprodução Internet

Publicado 07/03/2022 06:18

Rio - Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na Estrada do Joá, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, e Renato Reyes, de 40 anos, morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionados por volta das 6h14 para a ocorrência e confirmou que o atleta já estava morto quando o socorro chegou.

No fim da noite, a assessoria esportiva Fox, onde Renato treinava publicou uma homenagem ao ciclista. "Um dia triste! Vamos sempre lembrar do Renato como um amigo querido, leal, divertido. A convivência com ele já nos faz muita falta. Até breve, meu amigo".