Troca de tiros no Calçadão de BanguReprodução de vídeo

Publicado 07/03/2022 14:15 | Atualizado 07/03/2022 14:38

Rio - Uma troca de tiros entre bandidos e PMs provocou pânico no Calçadão de Bangu, na Zona Oeste do Rio, no fim da manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, militares do 14º BPM (Bangu) fizeram um cerco para prender dois criminosos que roubaram um carro no centro do bairro, mas eles reagiram ao perceber a aproximação dos PMs. Após o fim dos disparos, um dos suspeitos foi preso e, com ele, uma arma apreendida. Ninguém ficou ferido.

Os policiais chegaram aos ladrões após uma cliente de um supermercado no calçadão relatar que teve o veículo roubado. Ela sinalizou a direção dos bandidos e, logo após, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) montou um cerco na região. Ao perceberem a aproximação das viaturas, a dupla fez disparos e houve confronto. Em seguida, um dos assaltantes foi preso e o comparsa conseguiu fugir. Os PMs apreenderam um revólver calibre.38.

Quem passava pela região, famosa pelo comércio de rua e com grande movimento durante o dia, se assustou com o tiroteio. "Clima muito tenso no Calçadão de Bangu. Graças a Deus não aconteceu nada de pior", compartilhou uma usuária do Twitter.

Em outra postagem, uma mulher comenta que os disparos foram ouvidos de dentro de um supermercado no Calçadão. "Estávamos dentro do Guabanara e lá de dentro deu para ouvir tudo. Assustador isso tudo. Ainda bem que os policiais agiram rápido", comentou.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).