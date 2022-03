Lucas Alan de Lucena se escondeu em um motel após cometer o crime - Reprodução

Publicado 08/03/2022 11:41 | Atualizado 08/03/2022 13:47





De acordo com a Polícia Civil, além de ter matado a mãe, Francisca Dilma de Lucena, Lucas também feriu a prima, Wedja de Oliveira da Silva, dentro do apartamento da família. Ele desferiu diversas facadas em Francisca enquanto ela dormia. Ao ouvir os gritos, Wedja tentou impedir as agressões e acabou sendo esfaqueada na altura do tórax. Eles entraram em luta corporal e a mulher conseguiu fugir. Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Wedja foi atendida, orientada e liberada.

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (7), Lucas Alan de Lucena Nascimento, de 26 anos, pela morte da própria mãe a facadas, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de ontem. O jovem foi encontrado em um motel, no bairro Jardim Sulacap, na mesma região, onde se escondeu após ter cometido o crime.

As investigações apontaram que Lucas se escondeu em um motel, na Avenida Marechal Fontenele, onde foi encontrado e detido pelos agentes. Ele foi encaminhado para a especializada, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio contra sua mãe e tentativa de feminicídio contra sua prima. O preso está à disposição da Justiça. Ainda não há informações sobre horário e local do enterro de Francisca Dilma.



O caso



Lucas Alan de Lucena fugiu após matar a própria mãe a facadas dentro de casa, na Estrada dos Viegas, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (7). De acordo com policiais do 14º BPM (Bangu), equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de feminicídio e, quando chegaram no local, encontraram Francisca Dilma de Lucena caída, sem vida, com perfurações no corpo.



Ainda não se sabe a motivação do crime. Entretanto, informações preliminares apontam que a vítima teria se recusado a dar dinheiro para o filho comprar drogas. Transtornado, o criminoso atacou a mãe com golpes de faca. A perícia foi solicitada e a equipe da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou diligências na residência.