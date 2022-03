Sarah fez vídeo na porta do estabelecimento mostrando segurança que teria tido conduta racista - Reprodução de vídeo

Publicado 08/03/2022 13:43 | Atualizado 08/03/2022 13:58

Rio A influenciadora digital e empresária Sarah Fonseca, de 28 anos, que denunciou um caso de racismo que sofreu em uma padaria em Ipanema, Zona Sul do Rio , por meio das redes sociais, esteve na manhã desta terça-feira (8) na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio, por volta das 11h30, para registrar o caso. Sarah ainda vai prestar depoimento hoje à tarde.

Em vídeo postado no Instagram, a influenciadora denuncia que um segurança tentou impedir que ela se aproximasse da mesa onde estavam seu namorado e os pais dele, que são alemães, por achar que ela estava pedindo dinheiro. No momento do ocorrido, Sarah estava no local para tomar café, mas foi parada e convidada a se retirar da padaria. Segundo ela, a situação a fez se sentir humilhada.

"Eu só cheguei perto do meu namorado para falar com ele e ele mandou eu sair. Vergonha! Eu fiquei em choque, me senti HUMILHADA na frente de todos! Eu não consigo descrever a raiva que eu to sentindo. Ele achou que eu estava fazendo o que? Por que eu deveria sair? ", disse a influenciadora.

Em entrevista ao RJTV, da TV Globo, Sarah disse que resolveu fazer a denúncia pois o segurança se recusou a pedir desculpas pelo ocorrido e insinuou que ela teria entendido errado toda a situação.

"Ele ficou sentado e não fez questão alguma de entender o problema ou pedir desculpa”, disse a empresária.

Até o momento, a publicação já contava com mais de 809 mil curtidas e 36 mil comentários.

Padaria se defende de acusação

Também por meio do Instagram, o perfil da padaria Baked publicou uma nota de repúdio sobre o caso, classificou o caso como "extremamente grave" e informou que o segurança acusado de discriminação não é funcionário da loja, e sim da associação de lojistas da região e ressaltou repudiar qualquer ato de racismo.

A Polícia Civil informou que vai recolher os depoimentos e apurar as imagens para auxiliar nas investigações, já a Associação de Lojistas de Ipanema disse que condena todas as formas de preconceito e informou que o funcionário acusado não tem vínculo empregatício com a padaria, mas que presta serviços para os comerciantes.