Mel Maia, Camila de Lucas, Adriana Bombom e mais famosos prestigiam ensaio da Grande Rio

Rio - Mel Maia, Camila de Lucas, Adriana Bombom e mais famosos brilharam na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. Musa da escola, Bombom apostou em um modelito verde, que é uma das cores da agremiação. Assim também fez a ex-BBB Camila de Lucas. Já Mel Maia apostou em um look prateado, com alguns brilhos e tênis, para sambar bastante.

