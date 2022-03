Terreno onde será construída a nova quadra da agremiação - Google Street View

Terreno onde será construída a nova quadra da agremiação Google Street View

Publicado 10/03/2022 09:06 | Atualizado 10/03/2022 09:37

Rio - O aniversário de 70 anos do Paraíso do Tuiuti, comemorado no próximo dia 5 de abril, já tem um motivo para lá de especial para uma grande festa. A agremiação de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, acaba de ganhar um terreno da Prefeitura do Rio para construir uma nova quadra.



A área fica na Rua Prefeito Olímpio de Melo, ao lado do Assaí Atacadista, às margens da Avenida Brasil. Atualmente, a quadra da agremiação fica no Campo de São Cristóvão, 33. O documento da cessão do terreno já foi assinado pelo prefeito Eduardo Paes e determina o uso do terreno por 10 anos, prorrogável a critério do município. O presidente do Tuiuti, Renato Thor, afirmou que esse é um sonho realizado.



“Vamos construir ali uma senhora quadra. Estamos há seis anos no Grupo Especial e nunca colocamos Carnaval para se manter no grupo. O Tuiuti sempre vem para disputar títulos. E é com esse capricho que vamos fazer a mais bela quadra do Rio de Janeiro. Quero agradecer muito ao prefeito Eduardo Paes, ao meu amigo Pedro Paulo e ao governador Cláudio Castro”, disse Thor.



A expectativa é de que o aniversário da azul e amarelo seja celebrado já no novo endereço. Nos próximos dias, máquinas vão fazer a limpeza do terreno para que uma estrutura mínima e provisória seja montada para a festa.



“Essa é a minha ideia que a gente faça a festa de aniversário da escola ali. A nossa antiga quadra quero preservar como centro cultural porque muita história aconteceu lá dentro”, finalizou Renato Thor.



O projeto para a construção da nova sede ainda não tem custos definidos, mas tem previsão de início para depois dos desfiles, que acontecem dia 20 e 21 de abril.



Neste ano, a Paraíso do Tuiuti vai levar à Marquês de Sapucaí o enredo “Ka ríba tí ÿe – Que nossos caminhos se abram”, desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros em sua estreia na agremiação. O enredo vai contar histórias de luta, sabedoria e resistência negra.