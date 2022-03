Ensaios técnicos começam neste fim de semana - Divulgação/Liesa

Ensaios técnicos começam neste fim de semanaDivulgação/Liesa

Publicado 12/03/2022 11:49

Rio - O Sambódromo volta a receber as escolas de samba neste sábado (12), depois de dois anos sem o desfile. Para dar início aos trabalhos, três escolas da Série Ouro realizam seus ensaios técnicos: Em Cima da Hora, Império Serrano e Lins Imperial. Nesta ordem, as agremiações começam seus treinos às 19h, tendo duração de uma hora para cada.

Em Cima da Hora é a primeira a se apresentar, com o enredo "33 - Destino Dom Pedro II', que faz referência ao dia a dia nos trens. Essa é uma reedição do desfile da agremiação em 1984, quando o Sambódromo recebeu o seu primeiro Carnaval. Integrantes das três escolas celebraram a volta à Sapucaí . Após tanta espera, eles reencontram o palco sagrado do samba e o público para festejar o Carnaval, mesmo que fora de época. Aé a primeira a se apresentar, com o enredo "33 - Destino Dom Pedro II', que faz referência ao dia a dia nos trens. Essa é uma reedição do desfile da agremiação em 1984, quando o Sambódromo recebeu o seu primeiro Carnaval.

Em seguida, o Império Serrano chega na passarela para manter a bonita festa. Embalados pelo enredo em homenagem ao capoeirista Besouro Mangangá, a escola promete animar e surpreender os presentes nas arquibancadas. "Com certeza vai ter muita surpresa para o povo. Carnaval é alegria, é irreverência e eu gosto de ousar. O povo merece um espetáculo e assim será feito", contou Vitinho, que faz sua estreia como mestre de bateria da escola neste ano.

Fechando os ensaios deste sábado, a Lins Imperial homenageia o humorista e cantor Mussum com o enredo "Mussum pra Sempris". Depois de ser campeã do Grupo Especial da Intendente (terceira divisão) em 2020, a escola volta ao Sambódromo depois de nove anos desfilando na Intendente Magalhães. Em entrevista ao DIA, o presidente Fábio Mello celebrou o reencontro.

"A Lins, em um momento especial, volta à Sapucaí e reencontra o público. Reencontra a casa, porque a Lins estava há nove anos (desfilando) na Intendente Magalhães e, agora, reencontramos nosso público na nossa casa, que sempre foi a Marquês. Trazemos a história do filho da casa, o filho da Cachoeirinha, Antônio Carlos Bernardes, o saudoso Mussum", comentou o presidente da Lins Imperial.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) informou que as vias no entorno do Sambódromo serão totalmente interditadas aos sábados e domingos, entre os dias 12 de março e 10 de abril, das 14h às 1h.

Domingo é dia do Grupo Especial