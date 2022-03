Baianas da Portela durante o desfile de 2020. Escola de Madureira vai abrir temporada de ensaios na Sapucaí - Léo Cordeiro/Divulgação

Baianas da Portela durante o desfile de 2020. Escola de Madureira vai abrir temporada de ensaios na SapucaíLéo Cordeiro/Divulgação

Publicado 13/03/2022 12:50



Rio - O domingo (13) promete ser animado para os amantes do Carnaval. Depois de dois anos sem desfilar, as escolas do Grupo Especial voltam ao Sambódromo para se apresentar ao público . Com isso, a Imperatriz, a São Clemente e a Portela dão o pontapé inicial, às 20h30, para a volta do grande espetáculo na Sapucaí. A entrada é de graça, mas há a possibilidade de lotação no local.

Quem começa a festa é a Imperatriz, fazendo uma homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues, bicampeão do Grupo 1A, como era chamada a primeira divisão, em 1980 e 1981 pela escola. O enredo foi pensado pela também carnavalesca Rosa Magalhães, maior campeã dos desfiles na era do Sambódromo com 6 títulos, sendo 5 pela Imperatriz. O diretor de Harmonia, André Bonatte, está honrado em participar deste reencontro com o público.



"Vai ser um ensaio de emoção, de coração e arrebatador. A gente quer celebrar a vida! Esse tem sido o objetivo da Imperatriz, trabalhamos sobre dois pilares: promover a maior abertura de Carnaval de todos os tempos e, se Oxalá permitir, que venha o campeonato. Vai ser uma grande celebração da vida", comentou André.



Para continuar emocionando o público, a São Clemente preparou uma linda homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu vítima de covid-19 em 2021. O samba-enredo "Minha vida é uma peça" traz diversas obras do comediante, além de referências a sua vida pessoal.



"Esse ano, estamos falando de Paulo Gustavo e tivemos que fazer um enredo bombástico. Falar da história desse rapaz é interessante demais. Foi um dos maiores ídolos do Brasil, da comédia... Muito bacana os programas dele e estamos falando sobre todos em que ele trabalhou", contou Renatinho, presidente da São Clemente.





Encerrando o primeiro dia de ensaio técnico, a Portela prepara um enorme espetáculo retratando a simbologia dos baobás, as milenares árvores gigantes nativas da África. A Guerreiros da Águia, primeira torcida organizada do Carnaval carioca, comparecerá no setor 3 para celebrar e apoiar a escola . A presidente Beth Ferreira falou sobre a ansiedade para o evento.

"Estaremos de volta depois de dois anos sem ensaios técnicos. De volta ao setor 3 e de volta à Sapucaí, fazendo aquela grande festa! Ansiedade está a mil e os preparativos estão de vento em popa. A saudade é muito grande, são dois anos longe daquilo que a gente faz de melhor: animar a arquibancada e exaltar nossa escola!"



O intérprete Gilsinho aprovou os preparativos para o desfile e disse que o público pode esperar novidades. "Temos ensaiado bastante na rua também, isso ajuda bastante. Estamos felizes com o resultado de tudo que vem acontecendo com o samba. Tudo funcionando da maneira que a gente esperava. Surpresa eu não posso falar (risos), senão deixa de ser surpresa, mas vem muita coisa boa por aí."





Quem não puder comparecer, o canal " RIO CARNAVAL ", no Youtube, transmite todos os ensaios do Grupo Especial, que acontecem nos próximos cinco domingos: dias 13, 20, 27 de março, 3 e 10 de abril.

Escolas da Série Ouro fazem bonito na Sapucaí



As escolas Em Cima da Hora, Império Serrano e Lins Imperial foram ao Sambódromo, na noite de sábado (12), para realizar seus ensaios técnicos. Durante o evento, o público ficou empolgado e aproveitou bastante a apresentação . Os componentes das agremiações mostraram muita alegria, samba no pé e entoaram os sambas-enredos ao cruzar a Avenida.

Em seguida, o Império Serrano chegou na passarela e confirmou o favoritismo para a disputa deste ano . O samba-enredo "Mangangá" homenageia o capoeirista Besouro Mangangá, grande personagem da cultura brasileira. O maior destaque da noite ficou para a bateria comandada pelo mestre Vitinho, que faz sua estreia em 2022.

Por fim, a Lins Imperial finalizou o evento com uma bonita homenagem ao humorista e cantor Mussum, nascido em Lins de Vasconcelos. O casal de mestre-sala e porta-bandeira, Jackson Senhorinho e Manoela Cardoso, chamou atenção pelo entrosamento, o carisma e a elegância. Com esse final, a Série Ouro mostrou que vai ter um ao bem disputado entre as escolas.