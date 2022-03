Público está liberado para levar lanches de consumo próprio - Divulgação

Publicado 13/03/2022 16:09

Rio - O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, pediu desculpas pela proibição da entrada de comidas e bebidas durante discurso no Sambódromo. Ele citou a publicação feita pelo prefeito Eduardo Paes e reafirmou que os alimentos podem ser levados ao local tanto nos ensaios técnicos da Liesa quanto nos da Liga-RJ, responsável pela Série Ouro, a divisão de acesso.

"Isso foi mal interpretado. Está liberado por ordem do presidente da Liga. Só não pode ter cooler enorme para a venda produtos. Para consumo próprio está liberado. Desculpem o transtorno que causamos. Está liberado qualquer entrada. Não está proibido porque não é o perfil nosso. Também não é culpa da nossa diretoria porque saiu uma nota publicada e se levou ao pé da letra. O próprio prefeito da cidade do Rio de Janeiro já se manifestou contrário a essa medida, com toda razão. Eu dou razão ao prefeito. Desculpem a nossa falha. A liberação está para hoje e em todos os ensaios técnicos. Não só da Liesa, como também da Liga-RJ. Queiram me desculpar, muito obrigado, boa noite e vamos curtir", disse o presidente Jorge Perlingeiro.



As reclamações começaram depois da publicação de um manual da Liesa proibindo a entrada de "isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para a armazenagem". Além disso, "garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material, exceto garrafas plásticas para consumo de água, porém sem tampa" também não estavam liberadas. Dentro do Sambódromo, a garrafa de água estava sendo vendidas por R$ 5, assim como uma lata de 260 ml de Guaracamp.

Nas redes sociais, os usuários reclamaram que estavam barrando as bolsas térmicas com alimento levadas pelo público. Ainda na sexta-feira (11), o carnavalesco da Mangueira, Leandro Vieira, criticou a decisão da Liesa e foi respondido pelo Eduardo Paes. O prefeito publicou, às 16h30, que a entrada das comidas estava liberada e "quem ameaçar barrar, perde o comando do sambódromo". Entretanto, um usuário comentou por volta das 19h50 que as pessoas com bolsas térmicas estavam sendo barradas no Sambódromo.

Em um vídeo publicado na internet, diversas pessoas aparecem do lado de fora do Sambódromo alegando que não foram liberadas para entrar com os alimentos de consumo próprio. Um homem, inclusive, comenta que mostrou a postagem feita pelo Eduardo Paes aos seguranças, mas continuou proibido de entrar no local.

O discurso de Jorge Perlingeiro foi feito durante o evento e um outro perfil disse, às 20h31, que entrou na Sapucaí e as bolsas térmicas haviam sido liberadas para entrar no evento.



Não sei quem é que disse isso. Seja quem for, está desde já autorizado. E quem ameaçar barrar, perde o comando do sambódromo. Avisa as suas tias @leandrovieirarj https://t.co/TkRf0xj2kr — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 12, 2022

@eduardopaes passa o fio pra Sapucaí e libera as bolsas térmicas porque ta geral barrado na entrada! — Gabriel Capella (@sambagabrielrj) March 12, 2022

Estamos na Sapucaí e confirmando que as bolsas térmicas com itens para consumo próprio estão entrando! — CarnaViva (@CarnaViva) March 12, 2022



Neste domingo (13), começam os ensaios técnicos do Grupo Especial . Por meio das redes sociais, a Liesa informou que "não será permitido o acesso com alimentos que configurem comercialização. Itens para consumo pessoal estão liberados para entrada na Sapucaí".