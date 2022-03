Paolla Oliveira leva o namorado, Diogo Nogueira, ao ensaio da escola de samba Grande Rio - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 16/03/2022 08:44 | Atualizado 16/03/2022 09:04

Rio - Paolla Oliveira levou o namorado, o sambista Diogo Nogueira, ao ensaio da escola Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira. Diogo, que é portelense e ganhador de vários sambas-enredo em sua escola do coração, caiu no samba na quadra da agremiação de Caxias.

Rainha de bateria, Paolla também mostrou todo seu samba no pé no local e atraiu olhares com um vestido bem justinho, exibindo seu corpão escultural. Apaixonados, Paolla e Diogo trocaram muitos beijos e carinhos enquanto estiveram na quadra da escola de samba.

Famosos como a cantora Pocah, Mileide Mihaile e Olivia Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, também compareceram à quadra da escola.