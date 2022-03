Ramon Lima e Vivian Colombo - Divulgação

Ramon Lima e Vivian ColomboDivulgação

Publicado 15/03/2022 13:36

Rio - Ramon Lima foi anunciado como o 3º Mestre-sala do Acadêmicos do Sossego, nesta terça-feira, e fará sua estreia no Carnaval carioca. Ele substituirá Fabiano Dourado, que se desligou da escola por incompatibilidade de agenda, devido ao adiamento dos desfiles deste ano. O jovem defenderá o terceiro pavilhão ao lado de Vivian Colombo.

fotogaleria

"Quero muito agradecer a diretoria da Sossego pelo convite. Nunca desfilei no Rio de Janeiro e darei o meu melhor para essa estreia. A escola pode contar comigo para fazer um grande desfile e espero responder positivamente por todas as expectativa", afirmou Ramon.

A apresentação do novo casal acontece neste domingo, dia 20 de março, a partir das 17h, durante o ensaio de rua da escola na Amaral Peixoto, Centro de Niterói.

Passagens por outras escolas



Ramon começou no carnaval desde criança acompanhando seu pai, que era intérprete da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio. Iniciou na ala das crianças da escola e desde então se encantou com o bailado do casal. Em 2008 virou mestre-sala mirim da escola, passando para juvenil, 3º e 2º da agremiação.

Ramon tem passagens pela Estrela do Terceiro Milênio, Acadêmicos do Tucuruvi, Rosas de Ouro e Em Cima da Hora Paulistana, integrante do carnaval da UESP. Atualmente defende o segundo pavilhão da escola Independente Tricolor, do Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo.