Unidos de Padre Miguel ensaia nesta sexta no Ponto Chic

Publicado 17/03/2022 18:01

Focada em aperfeiçoar ainda mais o canto de sua comunidade, a Unidos de Padre Miguel realizará na próxima sexta-feira, 18 de março, mais um ensaio de rua, em Padre Miguel.

Com concentração a partir das 21h, a direção do Boi Vermelho convoca toda comunidade e segmentos para mais um treino de harmonia e evolução, no ponto mais tradicional do bairro, o Ponto Chic.

Vale lembrar que a agremiação ainda está recebendo inscrições de componentes para suas alas de comunidade. Interessados podem se inscrever todas as sextas, antes do ensaio de rua, com direção de Harmonia, basta levar 2 fotos 3x 4, xerox do RG, xerox do comp. residência e carteirinha de vacinação, além da taxa de R$35,00.

No carnaval de 2022, a Unidos de Padre Miguel levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "IROKO – é tempo de Xirê", que contará a história da Árvore-Orixá, de autoria do carnavalesco Edson Pereira. A UPM será a quinta escola a se apresentar, na quinta-feira, dia 21 de abril.