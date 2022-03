Thamires Mattos, ou Thamirão, é a nova musa da Acadêmicos da Rocinha - Reprodução/Instagram

Publicado 17/03/2022 16:24

Rio - A escola de samba Acadêmicos da Rocinha anunciou, na última segunda-feira (14), a estreia de Thamires Mattos como musa da agremiação no Carnaval 2022. A passista conhecida como Thamirão foi convidada para desfilar com a tricolor da Zona Sul após sete anos na Portela, onde teve a oportunidade de se tornar uma profissional do carnaval.

“Vivo da profissão mulata show e sou muito feliz por amar essa cultura e fazer dela. É meu ganha pão e tenho muito orgulho do meu trabalho!”, declarou a sambista de 27 anos. Thamirão estreará com musa da escola de samba na Marquês de Sapucaí em abril deste ano, reforçando o time de sambistas que levará para a avenida o enredo “Eu sou o samba: A voz do morro sou eu mesmo sim senhor”.

A história de Thamires com o samba teve início em sua infância, quando a beldade se tornou passista da GRES Tradição aos 9 anos. Com vasta experiência, a jovem não esconde a felicidade de se juntar à Acadêmicos da Rocinha: “Receber esse convite foi maravilhoso! Uma experiência nova na minha vida de sambista e estou muito honrada por essa oportunidade. Vou mostrar todo meu empenho,amor e carinho por essa nova família que me recebeu de braços abertos!”, afirmou.