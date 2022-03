Princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima viralizou na web com vídeo em que mostra sincronia com ritmistas - Reprodução/Instagram

Princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima viralizou na web com vídeo em que mostra sincronia com ritmistasReprodução/Instagram

Publicado 18/03/2022 15:09

Rio - A princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti ganhou uma legião de fãs, nesta sexta-feira (18), ao viralizar um vídeo que mostra a sincronia entre Mayara Lima e os ritmistas da escola de samba. Gravado durante o ensaio da bateria na Marquês de Sapucaí, na noite da última quarta-feira, o registro acumulou mais de 1,5 milhão de visualizações no Twitter em menos de 24 horas.

fotogaleria

Não demorou muito para que internautas lotassem os comentários da publicação com elogios para Mayara, destacando o talento da passista: "Que coisa mais linda. A dança dela é a própria música, é uma coisa só. Nunca vi igual. Ela é a bateria em forma de dança...", comentou uma seguidora. "Ficaria vendo esse vídeo por horas, você é divina", disparou outra fã. "A leveza de quem sabe que é absurdamente perfeita e sincronizada. Eu tô encantada com essa moça!", afirmou outro perfil.

Aos 24 anos, Mayara terá sua estreia como princesa de bateria nos desfiles que acontecerão em abril, na Sapucaí. A passista se prepara para se juntar à Paraíso do Tuiuti no enredo “Ka ríba tí ÿe - Que nossos caminhos se abram", que homenageará personalidades como Barack Obama, Nelson Mandela ao celebrar histórias de luta e resistência negra.