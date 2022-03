Anitta encerra aniversário com reflexão em que cita 'milhões de cirurgias plásticas' - Reprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 21:29

Rio - Celebrando seu aniversário de 29 anos, Anitta impressionou os fãs ao resgatar fotos de diferentes momentos de sua vida para compartilhar uma reflexão nas redes sociais. Sem medo de falar sobre os procedimentos que já realizou, a Poderosa foi direta ao afirmar que sua essência permaneceu a mesma ao longo dos anos.

"Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas, médicos e intervenções... meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança", iniciou a cantora, em inglês, na legenda da publicação no Instagram.

A artista aproveitou para agradecer as mensagens que recebeu durante o dia especial : "Este é o aniversário mais feliz da minha vida. Nunca me senti tão amada, tão completa, tão satisfeita, tão feliz. Obrigada a todo o amor que todos me mostraram hoje. Ainda recebendo todas as mensagens ao redor do mundo", continuou.

"Mundo que eu vim com a certeza de que ia mudar... E não conseguia parar de repetir para minha família quando eu era criança tudo o que está acontecendo agora. Graças ao universo. Sempre traz de volta para você as coisas que você manifesta. Agora, vamos festejar", encerrou Anitta.

