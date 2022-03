Tatá Werneck compara semelhança com a filha - Reprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 18:37

Rio - Tatá Werneck, de 38 anos, compartilhou com os seguidores nesta quarta-feira (30) um registro seu quando criança e uma foto da filha, Clara Maria, fruto da relação com Rafael Vitti, para comparar a semelhança entre as duas. A apresentadora apontou um detalhe em comum com a pequena.