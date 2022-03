Paola Carosella - Reprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 17:49

Rio - Paola Carosella usou o Instagram na última terça-feira (29) para rebater alguns comentários sobre o valor dos alimentos que ela utiliza em suas receitas compartilhadas no Youtube. A ex-jurada do "Masterchef" e chef de cozinha, aproveitou para criticar o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

fotogaleria "Amores, não adianta vocês ficarem bravos comigo porque eu ensino uma receita de bolo de cenoura e a cenoura esta cara. A cenoura está cara, o arroz está caro, o feijão tá caro, a comida boa está cara! E isso não tem nada a ver comigo minhas cenourinhas de ouro", afirmou.

"Lembra que eu te falei que tudo é politica? Então não vem reclamar aqui não, porque eu vou continuar tentando te ensinar a cozinhar no meu canal, e para isso preciso de ingredientes, e não vou te ensinar a fazer bolo de soja com milho e algodão não. Então se você quer comida de verdade acessível pro povo, reclama nas urnas", disparou.