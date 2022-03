Britney Spears - Reprodução

Britney SpearsReprodução

Publicado 30/03/2022 15:19

Rio - A cantora Britney Spears postou no Instagram, na terça-feira, um vídeo de um Ovo de Páscoa de colher, feito por uma confeitaria de Porto Velho, em Rondônia, e acabou fazendo o estabelecimento viralizar nas redes sociais. Após a princesinha do Pop contar que ficou interessada no doce, a confeitaria passou a receber encomendas até dos Estados Unidos.

fotogaleria

O vídeo, feito pelo estabelecimento e repostado por Britney, já tem mais de cinco milhões de visualizações. "Quase tivemos um infarto aqui. Socorro. Vencemos na vida sim ou claro?", dizia uma postagem, comemorando o fato..

Fundador da confeitaria, Leonardo Borges mostrou nas redes sociais que o local recebeu encomendas até dos Estados Unidos. "O melhor é o pessoal perguntando no WhatsApp se a gente entrega nos Estados Unidos, porque eles viram o vídeo da Britney Spears comendo nosso ovo", disse uma das vendedoras da loja.

Britney não comeu o ovo, ela apenas repostou o vídeo e escreveu na legenda: "Eu realmente gosto de chocolate". A confeitaria ressalta que a mão que aparece nas imagens é de uma funcionária do local. Em homenagem a cantora, o ovo passou a se chamar "Ovo Britney". Anteriormente, ele era intitulado "Dragê".