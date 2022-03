Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara EvansReprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 14:09

Rio - Bárbara Evans fez mais uma revelação sobre sua gravidez em sua conta no Instagram nessa terça-feira. A modelo, que está na reta final da gestação de Ayla, relembrou um momento delicado de quando perdeu um dos bebês. A herdeira é fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

fotogaleria

"Minha médica também indicou um, mas eu fui teimosa e quis colocar dois. Hoje, se eu tivesse a opção de colocar um ou dois, eu colocaria só um… primeiro que não me imagino passando por tudo que eu passei tentando salvar o embrião menor", começou.

"É uma angústia, um desespero que não dá para explicar. E nada se pode fazer. Segundo que neste final de gestação eu estou tendo muitas dores, não me imagino com dois na barriga", completou Bárbara.