Publicado 30/03/2022 13:30

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, falou sobre seus planos de engravidar através do Instagram Stories, na madrugada desta quarta-feira. Casada há dois meses com o oficial do Exército Lucas Souza, de 21, ainda contou qual tipo de mãe será durante um bate-papo com os internautas.

"Botei na minha cabeça que do ano que vem não passa. No final desse ano, né? Eu pretendo engravidar, se Deus assim me permitir, porque quem está no controle é ele", começou ela. "Gente, essa casa é muito grande, tem que ter uma criança aqui. Uma loucura, um choro, corre pra cá, corre pra lá. Acho que isso vai deixar o meu coração um pouquinho mais mole. Vou ser uma mãe muito chata. Eu já sei disso", destacou.