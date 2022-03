Andressa Miranda, esposa de Thammy, troca silicones e nega ter feito lipoaspiração - Reprodução/Instagram

Andressa Miranda, esposa de Thammy, troca silicones e nega ter feito lipoaspiraçãoReprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 20:23

Rio - Andressa Miranda usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (30), para atualizar seus fãs sobre um novo procedimento que realizou. A esposa de Thammy Miranda contou, em seus Stories do Instagram, que trocou suas próteses de silicone nos seios e aproveitou para rebater os comentários de internautas que acusam a influenciadora de ter feito lipoaspiração.

fotogaleria

"Troquei minha prótese. Não fiz lipo, não. Poderia ter feito, já estava na sala de cirurgia. Mas se tivesse feito, estaria com a cinta. Depois vão vir falar 'fez lipo'. Não, meu amor, minha barriga é de dieta e esforço", declarou. "As pessoas querem milagre, e eu não vou me arriscar numa cirurgia. As pessoas normalizam cirurgia estética como se não fosse perigosa e não tivesse risco de vida. Eu não, sou prudente", afirmou Andressa.

Em outro momento, a mãe do pequeno Bento, de 2 anos, justificou o procedimento realizado: "Reduzi o tamanho da prótese. Estava muito grande. Depois que amamentei, meu peito caiu muito. Então, ficou um peito grande e caído. Por isso que quis trocar. Agora ele está bem em pé, com uma estrutura menor porque botei uma prótese menorzinha. Está bem em pé porque eu enchi o saco do médico para deixar bem em pé", brincou Andressa.