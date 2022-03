Lorena Carvalho compartilha fotos com o filho e Lucas Lucco reage - Reprodução/Instagram

Lorena Carvalho compartilha fotos com o filho e Lucas Lucco reageReprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 18:07

Rio - Lorena Carvalho encantou os seguidores, na última terça-feira (30), ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com seu filho, Luca, de 1 ano. Nas fotos, a modelo segura o neném no colo enquanto se diverte com o pequeno em uma feira. "Meu eterno companheiro", escreveu a famosa na legenda da publicação.

fotogaleria

Enquanto fãs e amigos da loira encheram a postagem de comentários elogiando mãe e filho, quem também reagiu ao cliques fofos foi o cantor Lucas Lucco, que anunciou o fim do casamento com Lorena no último dia 18. "Hahahahha que lindos", escreveu o pai de Luca.

"O único amor que não se rompe", comentou uma seguidora. "Os amores vão e veem, já esse é para a vida toda sem dúvida alguma", afirmou outra internauta. "A melhor companhia sempre", acrescentou uma terceira.

Lucas Lucco e Lorena Carvalho decidiram se separar após oito anos juntos, sendo dois deles casados. O cantor revelou o término ao publicar um longo texto em seu Instagram, relembrando toda a trajetória do casal até agora, enquanto a modelo foi mais discreta e deu a notícia em seus Stories, pedindo respeito ao momento delicado que o ex-casal enfrenta.

Confira: