jojo Todynho no podcast ’Mano a Mano’, de Mano Brown - Reprodução Internet

jojo Todynho no podcast ’Mano a Mano’, de Mano BrownReprodução Internet

Publicado 30/03/2022 16:51 | Atualizado 30/03/2022 17:07

Jojo Todynho disse não se importar com haters em entrevista ao podcast "Mano a Mano", do rapper Mano Brown. A funkeira de 25 anos comentou que não vive com base na opinião do público e não tem problemas com críticas nas redes sociais.

fotogaleria

Ela falou sobre como lida com a exposição e rejeição. “Eu não vivo com base na opinião dos outros. Eu sempre tive muita personalidade (...) as pessoas têm comigo uma relação de amor e ódio. Elas me amam e me odeiam, veem em mim a frustração delas”, conta Jojo.

Jojo também comentou sobre o respeito que tem pela família e como ela não é a persona que imprime nas músicas e nas redes sociais em casa. "Hoje falta para os adolescentes esse carinho, esse respeito. Na rua eu sou Jojo Todynho, na casa da minha vó eu sou Jordana e quem fala mais alto lá é ela. Eu não bato de frente. É isso que eu tento passar para a garotada que me segue: respeito", afirma.

Na conversa, Mano Brown concorda e comentou que ao crescer rodeado de mulheres, aprendeu o mesmo que Jojo. Além disso, ele falou da força da mãe dele. “A minha mãe tinha essa coisa de arregalar o olho quando fala… meu Deus do céu é muita força! E você fala assim (...) dá pra ver que é verdade”, disse.

A conversa entre Jojo Todynho e Mano Brown vai ao ar nesta quinta-feira. Além da relação com haters, Jojo irá falar sobre autenticidade, desafios da profissão e troca de experiências sobre a carreira na música. O podcast 'Mano a Mano' pode ser ouvido gratuitamente, no Spotify.