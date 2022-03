Jojo e o marido Lucas Souza pretendem ser pais ainda esse ano - Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2022 13:59

Rio - Após o casamento recente com o oficial do Exército Lucas Souza, Jojo Todynho planeja aumentar a família. Na noite de ontem, a cantora compartilhou com os fãs nos stories do Instagram, o desejo de ser mãe.

"Botei na minha cabeça que no final desse ano eu pretendo engravidar, se Deus assim me permitir", contou.

"Gente, essa casa é muito grande, tem que ter uma criança aqui. Uma loucura, um choro, corre pra cá, corre pra lá. Acho que isso vai deixar o meu coração um pouquinho mais mole. Vou ser uma mãe chata.", acrescentou Jojo, imaginando como se comportará na maternidade.