Thaila Ayala encontra cobra em sua casa - reprodução do instagram

Thaila Ayala encontra cobra em sua casareprodução do instagram

Publicado 30/03/2022 11:49

Rio - Após participar da festa de estreia de 'Pantanal', Thaila Ayala levou um grande susto. A atriz, que é casada com Renato Goés, o José Leôncio na primeira fase da trama, encontrou uma cobra no portão de entrada do quintal de sua casa. O momento foi compartilhado pela mamãe de Francisco, de três meses, no Instagram, na noite desta terça-feira.

fotogaleria

"Ontem, chegando da festa da novela 'Pantanal', encontramos o Velho do Rio no quintal. Entramos por esse portão aí (no vídeo ela está do lado de dentro da casa) e três minutos depois minha cunhada (a voz surtada de medo do vídeo) encontrou ela ali", contou a atriz.

Amigos e fãs de Thaila reagiram a publicação. "Que linda! Que sinal forte de sorte", disse Sophie Charlotte. "Neste momento eu já estaria refazendo o testamento e passando as chaves da casa pra ela. Fique a vontade, herdeira", brincou Thaissa Carvalho. "Meu Deus, que linda. Porém, que medo", afirmou Fiorella Mattheis. "Eu me mudaria no mesmo dia", afirmou um internauta. "Eu nem ficaria olhando", destacou outro.

Veja o vídeo: