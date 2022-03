Anitta comemora o aniversário na Tailândia - reprodução do instagram

Anitta comemora o aniversário na Tailândiareprodução do instagram

Publicado 30/03/2022 09:45

Rio - Anitta deixou seus fãs babando por ela ao publicar fotos de biquíni no Instagram. A cantora que completa 29 anos, nesta quarta-feira, exibiu as curvas ao posar com um modelo fio-dental na Praia Phranang Cave, na província de Krabi. O bumbum empinadinho da Poderosa chamou a atenção.

fotogaleria

Na rede social, a cantora também mostrou uma tradição inusitada da Tailândia, um ponto turístico de Phranang Cave: um altar com objetos em formato de pênis e vaginas, comum no país para casais que desejam ter filhos. Além disso, ele serve para pedir proteção na viagem.

Uma festinha de aniversário, inclusive, foi feita para Anitta. A decoração contou com bolas nas cores branca e dourada e bandeirinhas. O bolo era branco, com flores e tinha o nome da Poderosa.