Que peão! Renato Góes, de 'Pantanal', muda visual em salão na Barra

Rio - Renato Góes está pronto para se despedir de "Pantanal"! O ator, que vive o peão José Leôncio na primeira fase da novela da Globo, mudou o visual e cortou os cachos em um salão de cabeleireiros na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. Fato é que com as madeixas longas ou mais curtinhas, Renato Góes é um peaozão! Em breve, o ator será substituído por Marcos Palmeira, que vai viver Zé Leôncio na segunda fase da trama.

