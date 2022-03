Gretchen fala sobre violência contra a mulher - Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2022 10:14 | Atualizado 30/03/2022 10:15

Rio - Gretchen Miranda contou, nesta quarta-feira (30), ter sofrido bastante por conta da violência doméstica. Hoje, ela está casada com o músico Esdras Souza, com quem tem uma relação saudável, mas enfrentou situações extremamente abusivas em muitos dos seus relacionamentos anteriores.

"Eu passei por violência doméstica de todo tipo. Fui agredida fisicamente, psicologicamente e emocionalmente, de todas as formas. Eu tive que me anular várias vezes como artista para evitar as agressões", revelou a cantora.

Gretchen alegou ter um pouco de noção da gravidade do que acontecia, mas acabava relevando.

"Já vivi sete anos com isso. Mas nunca precisei procurar ajuda. Eu percebia que aquilo não era uma coisa correta, mas a gente foi criada em uma sociedade que dizia que isso era normal, que não era para você contestar isso", relembrou.

Após relembrar suas vivências, a cantora afirmou ser possível reconhecer as características de um homem abusivo dentro de um relacionamento: "Você identifica um homem abusivo a partir do momento em que ele começa a dizer: ‘você de cabelo mais curto fica mais bonita’, ‘essa calça está muito justa, não fica bem em você’. Depois vem a agressão verbal, física e, às vezes, pode chegar até a morte", concluiu.