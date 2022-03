Elenco de 'Pantanal' comemora estreia da trama em bar do Rio

Rio - O elenco de "Pantanal" se reuniu para assistir ao primeiro capítulo da novela em um bar de Curicica, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira. Famosos como Juliana Paes; Jesuíta Barbosa, Renato Góes, que estava com a mulher, Thaila Ayala; Dira Paes, José Loreto, Almir Sater e o filho, Gabriel Sater, Bruna Linzmeyer, entre outros, curtiram a estreia juntinhos.

A estreia do remake de "Pantanal" deu o que falar nas redes sociais na noite desta segunda-feira. A trama de Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno Luperi, conta uma saga familiar. Assim como na primeira versão da novela, de 1990, exibida pela TV Manchete, as belas paisagens do local chamaram atenção do público.



Quem também recebeu muitos elogios nas redes sociais foi o ator Irandhir Santos, intérprete do velho Joventino. A cena em que Joventino tenta capturar um marruá sem o laço foi muito comentada. "Orgulho de Pernambuco, filho do cinema de PE. Um monstro!!!", elogiou o jornalista Hélter Duarte nas redes sociais. "Até agora Pantanal está linda demais. E que ator fantástico é Irandhir Santos", disse outra pessoa.

Relatar erro