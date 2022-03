Irandhir Santos foi muito elogiado pelos telespectadores na estreia de ’Pantanal’ - Reprodução

Publicado 29/03/2022 07:39

Rio - A estreia do remake de "Pantanal" deu o que falar nas redes sociais na noite desta segunda-feira. A trama de Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno Luperi, conta uma saga familiar. Assim como na primeira versão da novela, de 1990, exibida pela TV Manchete, as belas paisagens do local chamaram atenção do público.

Quem também recebeu muitos elogios nas redes sociais foi o ator Irandhir Santos, intérprete do velho Joventino. A cena em que Joventino tenta capturar um marruá sem o laço foi muito comentada. "Orgulho de Pernambuco, filho do cinema de PE. Um monstro!!!", elogiou o jornalista Hélter Duarte nas redes sociais. "Até agora Pantanal está linda demais. E que ator fantástico é Irandhir Santos", disse outra pessoa.

A sintonia entre Irandhir e Renato Góes, que vive o jovem José Leôncio, também emocionou os telespectadores. Assim como a homenagem a Paulo Gorgulho, o Zé Leôncio da versão original, que apareceu em uma bonita passagem de bastão logo no início da novela.

Que coisa linda essa cena de passagem de bastão do Paulo Gorgulho. Ele virou estrela da noite pro dia na versão original. Merecia essa exaltação #pantanal — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) March 29, 2022

Bonita cena de Irandhir Santos e Paulo Gorgulho. #Pantanal pic.twitter.com/TmSiYIlZz7 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2022