Juliana Paes se emociona com cena de ’Pantanal’Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2022 09:48 | Atualizado 30/03/2022 09:50

Rio - Na noite de terça (29), Juliana Paes, a atriz responsável por dar vida à personagem Maria Marruá na nova trama do horário nobre da rede Globo, demonstrou estar muito emocionada com as cenas do segundo capítulo da novela.

Juliana usou seu Instagram para agradecer aos fãs todo o apoio e elogios que tem recebido pela sua interpretação da personagem.

"Sabe qual é a sensação de hoje? Gratidão. Quando a gente faz essas cenas, o sentimento é de verdade, entendeu? Toda essa recepção, carinho, essas mensagens... Vocês não fazem ideia como é bom, como paga tudo. Não tem preço. Obrigada".



Após a cena de Pantanal em que o terceiro filho de Maria Marruá e Gil (Enrique Diaz) é assassinado, a interpretação de Juliana recebeu uma exurrada de elogios nas redes sociais, relacionados à versatilidade e atuação da atriz.

Que atuação!!!! Merece o Oscar!!! Sofrendo aqui com a dor da Maria!!! Parabéns!!! Valeu a pena investir na TV de 60 polegadas. Agora dá pra ver o quanto vc é linda!!!! — Mamuska (@mamuskasincera4) March 30, 2022