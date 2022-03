Anitta completa 29 anos nesta quarta-feira e é parabenizada por famosos - Reprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 16:26

Rio - Após o sucesso do hit 'Envolver' , Anitta segue em clima de festa ao completar 29 anos nesta quarta-feira (30). Enquanto curte uma viagem espontânea à Tailândia , a Poderosa foi parabenizada por fãs e celebridades nas redes sociais. Uma das pessoas que fez questão de homenagear a artista foi Mariah Carey, de quem a carioca é fã declarada: "Feliz aniversário, linda Anitta", escreveu a cantora norte-americana, em português, no Twitter.

Quem também usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Anitta foi Juliette, a campeã do "BBB 21" que formou uma grande amizade com a cantora logo após o fim do reality. "Hoje é dia dessa mulher corajosa, inteligente e guerreira que já faz parte de mim. Obrigada por todo carinho e cuidado. Que o seu dia seja lindo como o seu coração! Te amo", declarou.

Gil do Vigor foi outro ex-participante do reality da TV Globo a dar os parabéns para a garota do Rio e escreveu: "Hoje é o dia dela, nossa queen Anitta. Parabéns amiga, que você mantenha sempre esse alto astral que envolve todos nós e essa determinação que inspira uma nação. Te amo e te admiro demais!!! O mundo é seu e eu vou estar aqui sempre aplaudindo todas as suas conquistas".

Pabllo Vittar, Gilberto Gil e Pedro Sampaio são outros artistas brasileiros que homenagearam Anitta com postagens nas redes sociais. "Muitas felicidades e muitos anos de vida! Você merece tudo de melhor nesse mundão, miss bumbum. Te amo, parabéns", desejou a drag queen. "Parabéns pra minha parceira de outras vidas! Você é especial demais! Hoje você ta do outro lado do mundo mas é como se estivesse aqui do lado! Te amo", disse o DJ.

Nascida Larissa de Macedo Machado, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, Anitta se tornou uma das maiores cantores brasileiras atualmente com uma carreira marcada por sucessos em diversos idiomas. Na última sexta-feira, a Poderosa se tornou a primeira mulher latina a conquistar o topo do Spotify Global com uma canção em espanhol, ao emplacar o single 'Envolver' no primeiro lugar entre as faixas mais ouvidas na plataforma de streaming ao redor do mundo.

Confira outros famosos que parabenizaram Anitta:

Gkay: "Minha amizade de milhões, minha kiki, minha kiu, minha conselheira, minha ídola, minha inspiração, minha diva internacional, minha top 1, minha amiga, minha irmã! Te amo de um lugar que a gente sabe que é bem maior, é algo além! Eu te amo, amiga, eu te amo!"

Rebecca: "Amiga, feliz aniversário! Que Deus continue te abençoando cada vez mais, muitos anos de vida e muito sucesso! Sou muito grata por ter sua amizade, ter você me dando conselho, me apoiando e de estar em vários momentos da minha vida. Eu te amo!"

Lexa: "Parabéns, amiga, você merece as melhores coisas desse planeta! Feliz ano novo! Mais um ano de vitórias pra você que eu AMO MUITO! Amo ter sua amizade, amo me divertir com você e amo te ver feliz!"

Hugo Gloss: "Eu estava lá quando tudo começou, FM O DIA, batom azul, primeiro álbum, primeiro Caldeirão…. Em 2012, antes de show das poderosas, ela cantou na minha festa. Nossas histórias sempre se cruzaram. Viagens, sucesso internacional. Eu estava lá. Eu amo sua família e amo a sua vontade de vencer. Somos iguais em várias maneiras. Te admiro, vc me inspira e eu amo ver sua alegria, espontaneidade e a sua garra de vencer. Você é um exemplo, uma pessoa obstinada, uma pessoa que vai deixar legado. Sou seu amigo e seu fã. Continue brilhando. O mundo precisa de mais Larissas, que conseguem fazer as Anittas alcançarem seus sonhos. Pra você o mundo. Te amo! Parabéns por tudo, mas mais por você mesmo. Você venceu. Tô te aplaudindo sempre! Feliz aniversário."

Djavan: "Um feliz aniversário para a nossa Girl From Rio! Parabéns, Anitta!"

Taís Fersoza: "Muita admiração por você! Seja feliz! Realizada! Aproveite cada segundo mesmo! Você é exemplo!"

Vírginia Fonseca: "Parabéns, gata!! Seu niver é hoje, mas você merece parabéns todos os dias. Muita paz, saúde, amor e sucesso."

Gretchen: "Parabéns, maravilhosa. Amo você, torço por você. E, com certeza, você ganhou já o melhor presente. De ser a top 1."

Marina Sena: "Parabéns!!!! Obrigada por existir."