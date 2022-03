Renata Capucci e Anitta nos bastidores do ’Fantástico’ - Reprodução

Renata Capucci e Anitta nos bastidores do ’Fantástico’Reprodução

Publicado 28/03/2022 09:11

Rio - A cantora Anitta falou com o "Fantástico" sobre o sucesso da música "Envolver", lançada em novembro de 2021 e que chegou ao primeiro lugar no Spotify global recentemente. Esta é a primeira vez que uma mulher latina, cantando em espanhol, consegue o feito. A cantora agradeceu aos fãs brasileiros, que se uniram em uma campanha para que a música chegasse cada vez mais longe.

"A música começou a viralizar fora do Brasil, mas quando os fãs brasileiros viram o que estava acontecendo, eles falaram: 'peraí, que agora a gente quer fazer chegar longe'. Eu nunca vi o Brasil tão unido. Meu Deus do céu, parecia Copa do Mundo. Brasileiro entrou em campo pra jogar comigo e ficou dando play. Todo lugar que eu passava, alguém falava 'aqui está tocando'. Virou uma comoção. Tem que chegar no número 1", disse a cantora em entrevista a Renata Capucci.

"Não sou só a primeira brasileira. Sou a primeira mulher latina, de todos os países latinos, a chegar no primeiro lugar. É muito maior... as cantoras de lá estão postando e falando 'meu Deus, pela primeira vez uma mulher conseguiu, em espanhol'", comemorou Anitta.

A cantora contou que sempre acreditou no sucesso da canção. "Até postei esses dias nas minhas redes: eu gravei no dia que estava escutando no estúdio. Eu falava: "caraca, isso é muito hit, é muito sucesso", relembrou.

A artista também falou sobre a coreografia de "Envolver", que fez o maior sucesso por ser bem sensual e desafiadora. "É fazer uma flexão de braço, só que aí você vai rebolando enquanto vai descendo. Você tem que soltar o quadril", explicou. "E hoje minha mãe vai ter que fazer também, porque ela falou que se eu chegasse no primeiro lugar, ela iria fazer!", brincou.



Anitta recebeu o "Fantástico" em um estúdio de dança onde está ensaiando com seus bailarinos para a apresentação no Coachella, na Califórnia, nos dias 16 e 23 de abril. Recentemente, a cantora também fez uma participação no Lollapalooza, no show da cantora Miley Cyrus.

""Quando eu a conheci, eu falei 'nossa, gente, é a minha cara!' Quando eu a conheci, pensei que a gente é a mesma pessoa! A Miley é bem autêntica, fala mesmo, faz o que está afim...", disse Anitta.